Арахамия заявил, что имущество Табачника, Клюева и других экс-чиновников времен Януковича конфискуют в пользу государства

5 февраля, 02:19
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Давид Арахамия (Фото:Давид Арахамия/Facebook)

Давид Арахамия (Фото:Давид Арахамия/Facebook)

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины Давида Арахамия заявил, что имущество ряда экс-чиновников времен Виктора Януковича конфискуют в пользу государства.

Такое решение может быть принято после применения против экс-чиновников санкций.

"Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", - заявил Арахамия.

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4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал документы о лицах, у которых выявили наличие российского гражданства. Речь идет о нескольких бывших министрах и чиновниках времен Виктора Януковича.

Гражданство Украины потеряли:

  • Дмитрий Табачник - бывший министр образования и науки
  • Виталий Захарченко – бывший министр внутренних дел
  • Андрей Клюев – бывший глава администрации президента
  • Александр Якименко - бывший глава Службы безопасности Украины
  • Александр Клименко – экс-министр доходов и сборов
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Зеленский добавил, что в воскресенье будет сделан еще один юридический шаг на выполнение санкционных решений СНБО.

https://www.youtube.com/embed/HTfv1-F5zTg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Дмитрий Табачник Виктор Янукович Виталий Захарченко Конфискация Сергей Клюев Андрей Клюев Давид Арахамия

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