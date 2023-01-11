На ближайшем заседании. Верховная Рада лишит мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина 11 января, 08:45 Арахамия заявил, что Верховная Рада лишит мандатов еще четырех депутатов (Фото:НВ)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще четырех депутатов от запрещенных партий.

По его словам, это произойдет конституционным способом — «то есть, без шансов на обжалование в судах».

«Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии», — написал он в Telegram.

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Арахамия заявил, что всех помнят и никому ничего не простят.

«Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины», — написал он.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в Facebook, что указ президента Украины о потере гражданства Виктором Медведчуком, Андреем Деркачем, Тарасом Козаком и Ренатом Кузьминым поступил в парламент.

По его словам, парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 10 января, заявил, что четверо народных депутатов, подозреваемых в госизмене — Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач — лишены украинского гражданства.