«ОП его съест». Политолог дал прогноз по карьере Арестовича после скандального заявления о Днепре 16 января, 18:33 Политолог Николай Давыдюк считает, что Арестович после скандала может исчезнуть или создать собственную политсилу подконтрольную Офису президента (Фото:president.gov.ua)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Radio NV дал прогноз по дальнейшей карьере Алексея Арестовича после его скандального заявления о том, что трагедия в Днепре произошла после того, как российскую ракету якобы сбила украинская ПВО.

В интервью Radio NV Давыдюк подчеркнул, что Офис президента должен Арестовича «скрыть, вывести прямо из медиапространства и на этом завершить историю».

«Я более чем уверен, что он еще будет контролироваться Офисом [президента]. И даже если пойдет на выборы, он будет ему лоялен. Может быть, даже членом коалиции [будет], но уже со своим проектом. А может, Офис его съест», — привел политолог два варианта политического будущего советника ОП.

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Он сравнил его с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, практически исчезнувшим из украинского информационного поля после отзыва с поста спикера в октябре 2021 года.

« Нет сейчас такой политической партии, рейтинга у Разумкова. Так же с Арестовичем. А ниша Арестовича один в один отвечает нише, которая была у Разумкова», - сказал Давыдюк.

Также политолог подчеркнул, что заявление Арестовича по поводу Днепра «было антиукраинским, оно было непонятным, не нужным и точно не ко времени».

Комментируя удар РФ по Днепру, жертвами которого стали около 40 человек, а еще более 70 пострадали, Арестович заявил, что российская ракета упала на дом якобы из-за перехвата украинской ПВО.

Его слова сразу подхватили российские пропагандисты, выдавая их за «официальную позицию» Украины, которая «признала свою вину» в смерти гражданских.

В этой связи Воздушным силам пришлось опровергать заявление Арестовича, объясняя, что по дому ударила гиперзвуковая крылатая ракета Х-22, для перехвата которой у ВСУ никаких средств просто нет.

16 января в Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение Арестовича.