Раз или два в неделю. Арестович существенно сократит количество собственных брифингов 7 мая, 05:48 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович больше не будет проводить ежедневные брифинги, посвященные полномасштабному вторжению России.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом он сообщил 6 мая. По словам Арестовича, теперь брифинги будут проходить не чаще одного-двух раз в неделю. «Теперь мои выступления будут раз или два раза в неделю - в зависимости от внезапных изменений общей обстановки, которая требует немедленного информирования», - рассказал он.

Видео дня

С чем связано такое решение, советник главы ОП не объяснил.



Ранее 6 мая мэр Мэр Днепра Филатов обратился к Офису президента с просьбой «закрыть рот» Арестовичу, выступления которого он назвал «всеукраинским хоум-порно». «Уважаемый Офис президента. Пожалуйста, закройте ему рот. Сеансы самолюбования экзальтированного идиота становятся невыносимыми», - написал городской голова.

Читайте также: Арестович назвал новые возможные сроки начала контрнаступления ВСУ

Алексей Арестович занимает должность советника руководителя Офиса Президента Андрея Ермака по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 2020 года. Кроме политической карьеры он также развивается как блоггер. Его YouTube-канал насчитывает около полутора миллионов подписчиков.



Несмотря на то, что Алексей Арестович годами выстраивает свой медийный образ, его популярность достигла пика лишь за последние несколько месяцев — начиная с 24 февраля, когда РФ вторглась на территорию Украины. За время войны советник руководителя Офиса Президента, как пишут СМИ, стал главным «психотерапевтом страны» и «секс-символом многих украинских женщин».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.