Раз или два в неделю. Арестович существенно сократит количество собственных брифингов
Алексей Арестович (Фото:Офис президента)
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович больше не будет проводить ежедневные брифинги, посвященные полномасштабному вторжению России.
Война России против Украины — главные события 6 мая
Об этом он сообщил 6 мая. По словам Арестовича, теперь брифинги будут проходить не чаще одного-двух раз в неделю. «Теперь мои выступления будут раз или два раза в неделю - в зависимости от внезапных изменений общей обстановки, которая требует немедленного информирования», - рассказал он.
С чем связано такое решение, советник главы ОП не объяснил.
Ранее 6 мая мэр Мэр Днепра Филатов обратился к Офису президента с просьбой «закрыть рот» Арестовичу, выступления которого он назвал «всеукраинским хоум-порно». «Уважаемый Офис президента. Пожалуйста, закройте ему рот. Сеансы самолюбования экзальтированного идиота становятся невыносимыми», - написал городской голова.
Алексей Арестович занимает должность советника руководителя Офиса Президента Андрея Ермака по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 2020 года. Кроме политической карьеры он также развивается как блоггер. Его YouTube-канал насчитывает около полутора миллионов подписчиков.
Несмотря на то, что Алексей Арестович годами выстраивает свой медийный образ, его популярность достигла пика лишь за последние несколько месяцев — начиная с 24 февраля, когда РФ вторглась на территорию Украины. За время войны советник руководителя Офиса Президента, как пишут СМИ, стал главным «психотерапевтом страны» и «секс-символом многих украинских женщин».
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