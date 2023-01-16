Займутся ли Арестовичем спецслужбы? Генерал-майор запаса СБУ прокомментировал скандал с советником ОП 16 января, 19:42 Виктор Ягун считает, что заявление Алексея Арестовича о трагедии в Днепре входит в компетенцию СБУ (Фото:president.gov.ua)

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в интервью Радио NV рассказал, должны ли заняться советником Офиса президента Алексеем Арестовичем спецслужбы после его скандального заявления о трагедии в Днепре, которое использовала российская пропаганда.

«Да, это в компетенции Службы безопасности Украины, потому что это противодействие информационно-психологическому влиянию со стороны страны-агрессора, входящее в компетенцию одного из департаментов Службы безопасности Украины. Если они об этом забыли или не помнят, им нужно напомнить», — сказал Ягун в эфире Radio NV.

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Он добавил, что понимает, что сотрудники СБУ «несколько ограничены в своих действиях», потому что Арестович — человек, близкий к власти.

«Но я думаю, что как раз в этот момент нужно показать свою принципиальность, а не в каких-то других делах», — подчеркнул генерал-майор запаса СБУ.

Комментируя удар РФ по Днепру, жертвами которого стали около 40 человек, а еще более 70 пострадали, Арестович заявил, что российская ракета упала на дом якобы из-за перехвата украинской ПВО.

Его слова сразу подхватили российские пропагандисты, выдавая их за «официальную позицию» Украины, которая «признала свою вину» в смерти гражданских.

В этой связи Воздушным силам пришлось опровергать заявление Арестовича, объясняя, что по дому ударила гиперзвуковая крылатая ракета Х-22, для перехвата которой у ВСУ никаких средств просто нет.

16 января в Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение Арестовича.

