Тольки в «марсианское посольство». Арестович опроверг слухи о переходе на новую должность в ОП

19 июля, 04:41
Алексей Арестович (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Алексей Арестович (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг слухи о том, что вскоре он будет назначен на другую должность в ОП.

Советник Андрея Ермака отметил, что его устраивает статус советника главы Офиса президента. Он пошутил, что готов стать лишь «почетным консулом в Индии или работать в марсинаском посольстве».

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«Я люблю сам выбирать место, время и точку приложения своих усилий, а не подчиняться распорядку дня, установленному в воинской части. Поэтому, даже если меня сейчас начнут куда-то назначать, я еще поборюсь, чтобы не назначили. Я не знаю, что мне нужно предложить, чтобы я согласился. Наверно, не предложат такое», — заявил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=g-ah84011yk&list=TLPQMTgwNzIwMjIvbzmXk3XHaQ&index=4
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Офис президента Украины Алексей Арестович

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