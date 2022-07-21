«Тихонько едет умом». Арестович оценил психическое состояние Путина 21 июля, 23:58 Владимир Путин (Фото:REUTERS)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у российского диктатора Владимира Путина нарушен ряд двигательных функций, что привело к проблемам с психикой.

В эфире Фейгин live он заявил, что главной причиной психопатии Путина Арестович назвал его 20-летнее пребывание у власти и «топтание по крови».

«Стресс, плюс, убивая такое количество людей, плюс ожидая, что постоянно тебе прилетит, причем от самых близких, ты начинаешь тихонько ехать умом. Абсолютная власть развращает абсолютно и это переходит в органическое поражение мозга и соответствующие психопатии. Сталин прошел этой дорогой в свое время. Любой диктатор, сидящий 22 года, как минимум живет в очень искаженной картине мира», — сказал он.

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По словам Арестовича, путинская психопатия специфична и выражается, в частности, в эмоциональной приглушенности восприятия.

«Он переживает очень сильные эмоции, вызванные очень простыми стимулами: угроза либо удовлетворение… Это в каком-то смысле хорошо с точки зрения угрозы применения ядерного оружия, потому что он существо предельно рациональное», — добавил советник главы ОПУ.

Арестович добавил, что Путин будет цепляться за жизнь до последнего, в связи с чем, вероятно, не пойдет на применение ядерного оружия.

«Он будет до последнего солдата, россиянина, держаться за власть», — спрогнозировал он, предположив, что Путин не застрелится.

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