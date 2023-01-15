«Арестовичи, ОПЗЖ — это не об Украине». Что делать со ставленниками Кремля — Давыдюк в эмоциональном интервью NV после атаки на Днепр 15 января, 19:57 Эксклюзив NV Украинский политолог Николай Давыдюк (Фото:Микола Давидюк via Facebook)

14 января Россия нанесла удары по Днепру и попала в многоэтажный жилой дом. Поиск пропавших продолжается.

На этом фоне советник офиса президента Алексей Арестович попал в скандал, заявив ложную информацию, что это Силы ПВО сбили ракету Х-22, которую выпустила РФ.

Должны ли на слова Арестовича отреагировать в ОП и как избавить Украину от «российских кротов», в интервью Radio NV рассказал политолог Николай Давыдюк.

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— В Днепре объявлен трехдневный траур по погибшим после ракетной атаки на жилой дом. Мы все ждем, чтобы свет победил тьму. Я сегодня утром проснулась и думала, как важно, чтобы в том свете, когда он наступит, эти люди, потерявшие самое дорогое, в победе обрели какой-то смысл и утешение. Наверное, это тоже очень важно.

— Мне кажется, что Днепр, эта история, наверное, задела всю страну. Она показала, насколько брутальна вот эта рашистская идеология, потому что ничего святого. Они просто стреляют в жилые кварталы, вынося целыми домами.

И хуже всего. Я смотрел подборку комментариев: они от этого получают кайф, они от этого получают удовольствие. К тому же, не только солдаты, ФСБшники, Суровикины, а обычные россияне. Они злорадствуют над смертями украинцев, и в то же время маленькие дети помогают родителям расчищать дорогу для большой техники, чтобы разобрать этот дом и достать людей из-под завалов.

Мне кажется, вот эти кадры остаются на всю жизнь. И эти кадры — это демонстрация того, насколько разные эти две страны. Кажется, они где-то находятся географически рядом, но ментально, мировоззренчески — просто миллионы километров между ними.

Это будет и должно трансформироваться и в политику будущих созывов и в политику сегодня.

— Украина получила очень много соболезнований относительно атаки на Днепр от партнеров, но каких-то решительных действий по оружию, кардинально каких-то новых сообщений я не услышала.

— Лидеры оказали эмоциональную поддержку Украине, украинскому народу. Но я думаю, что вот это финальная точка относительно психологического момента передачи или не передачи европейских танков. То есть, Леопарды должны ехать в Украину, потому что куда дальше?

Если выйдет сейчас Шредер и скажет: «Мы обещали тайно Путину не давать». Вот делай заявление на фоне Днепра, что ты обещал.

Украине сегодня нужно предоставлять современное оружие для того, чтобы вычищать их с нашей территории. Либо давать ракеты на 2–3 тысячи километров, либо давать технологии, чтобы Украина их делала сама. Пусть это будут украинские технологии, но мы должны делать их. Чтобы любая вылетающая в нашу сторону ракета сбивалась в 1000–2000 километрах от нашей территории.

Происходит брутальная ситуация, когда европейцы сначала ждут катастрофы, чтобы потом иметь политический или психологический повод дать оружие. А вы не хотите его просто дать, чтобы мы завершили эту трагедию, чтобы мы завершили кровавую войну?

Нас 40 миллионов. Возможно, каким-то маленьким, карликовым европейским странам кажется, что много, но каждый человек умирает ради того, чтобы где-то там в Елисейском дворце молодой политик господин Эммануэль [Макрон] мог выдать очередную серию танков. Потом оказывается, что это не совсем танки, это бронемашины на резиновых колесах.

Так не работает. Мы слишком большую цену платим за то, чтобы вы поняли, кто такая Россия. Тем более, понять сегодня легче. Вы уже не покупаете российские ни газ, ни нефть. Вы освободили 300 миллиардов долларов выплат Путину. Вы вправе принимать объективные решения. И мне кажется, что сейчас Европу нужно привозить сюда.

Надо привозить Макрона в Днепр, Днепропетровскую область, показывать все это, пусть смотрит и пусть прокомментирует, как он по три часа сидит с Путиным каждый вечер и почему все это происходит?

Шольца, если до него до конца не дошло. Есть заявления, что Польша, Франция будет убеждать Шольца давать танки. Убеждать? Приезжайте, господин Шольц, в Днепр, помогите камни оттаскивать, потому что там под завалами дети! Вот пусть приедет Шольц и сегодня здесь расскажет, что он не может выдать Леопарды.

— Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук пишет, что у ВСУ нет огневых средств, способных сбить тип ракеты, которые Россия выпустила 14 января, одна из которых попала в жилой дом в Днепре. Это была ракета Х-22. Это заявление идет совершенно вразрез с тем заявлением, которое накануне сделал советник Офиса президента Алексей Арестович. Он заявил, что украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету Х-22. А что это за заявления Арестовича? Он же советник, в частности, чтобы противостоять информационной безопасности. Его заявление сразу разносят прокремлевские пропагандистские медиа.

— Арестович сыграл очень важную роль в начале войны. И как бы мы сейчас со смехом ни относились к «две-три недели», на самом деле большой части населения (а это десятки миллионов человек) это действительно помогло. Нужна была вера в завтрашний день. Не у всех она была кристаллизирована с первого дня или с первой секунды, кому-то это нужно было.

Но потом, когда перестали верить в «две-три недели», Арестович, скажем так, пошел [в направлении, которое] очень близко к российскому нарративу.

Я не понимаю, зачем одному из информационных советников украинского Офиса каждый день вести эфиры с российским юристом? Зачем? Зачем с московитом вести эфир каждый день, когда у нас война. Цели захватывать Россию нет, или, например, не видим, что там есть возможность электоральной революции. Поэтому зачем он это делает?

— Он говорит, что он так убеждает российскую аудиторию, чтобы она становилась более настроенной против Путина.

— Но все это больше транслируется в Украине, чем, например, в России. И польза от этого больше России, чем Украине. Через год можем сделать выводы: я не вижу в этом проукраинского желания и стремления сделать что-то большое для Украины.

Есть ли желание завести новое ОПЗЖ? Да, есть очень большое желание. Есть ли желание занять электорат и нишу? Да, есть. Но ведь мы сейчас не об электорате и нише, мы сейчас должны заботиться о государстве, чтобы оно выжило, чтобы максимальное количество людей выжило, а не думать о выборах или, например, озвучить какой-то месседж, который потом идет во вред твоему государству, в котором ты сам находишься. Это негативный тренд!

— А что Офис президента сейчас должен сделать с Арестовичем?

— Спрятать, вывести просто из медиапространства и на этом завершить историю. Да, он будет где-то пытаться появляться в ютубе, но сейчас не нужно создавать политических звезд, чтобы потом между этими звездами появлялась политическая конкуренция.

Я более чем уверен, что он еще будет контролироваться Офисом [президента]. И даже если пойдет на выборы, он будет ему лоялен. Может быть, даже членом коалиции [будет], но уже со своим проектом. А может быть, Офис его съест. Вот Разумкова же Офис съел. Нет сейчас такой политической партии, рейтинга у Разумкова. Так же с Арестовичем. А ниша Арестовича один в один соответствует нише, которая была у Разумкова.

Заявление по Днепру было антиукраинским, оно было непонятным, не нужным и точно не кстати. Но он это сделал, пусть сейчас объясняет своему руководству.

Противовоздушная оборона работает повсюду, у них очень сложная работа. Я с этими людьми сам много общаюсь. Я видел, как тяжело им это удается: как они Киев держат, как они Днепр держат, как они другие города держат! Это просто боги на земле, которые пашут 24/7, каждую секунду. И сколько интеллекта они привлекают, как они комбинируют технику, как они используют гражданские объекты, как они привлекают даже разные бизнесы, которіе помогают им своими функциями. Ну это просто супер!

И на Западе просто в диком шоке от того, что наши ребята делают. Очень легко, например, прикрываться нашей противовоздушной обороной, что они в этом виноваты.

История, когда в Польшу прилетает ракета — «украинская ПВО сбила». Съехали. Опять же, НАТО! Типа, суперсильные, суперчестные: «Украинская ПВО сбила». Покажите мне хоть один кусочек украинского ПВО в ракете, упавшей в Польше. Нет. И вот это тоже негативная история, когда силы ПВО — сильнейшие, одни из самых крутых видов наших войск, которые берегут как ангелы наше государство, а все мудаки решают на них спихивать, что они в чем-то виноваты. Да вы руки им должны целовать за то, что они делают! Они действительно закрывают над нами небо и сохраняют жизнь! И делать их козлами отпущения — это преступление!

— Это как обвинять палача в том, что жертва себя как-то не так вела, не так шла, не в то время года.

— Мы не военные, но если ракету сбивают, то обломком ракеты девять этажей ты не вынесешь. Мы видели, что обломки делают, окна выносят, стену может расколоть, машины может повредить, но не девять этажей вынести обломком.

— Это мгновенно подхватили российские медиа. Я открываю телеграм-каналы, а все уже черное: Арестович заявил, что это украинские силы ПВО сбили ракету, она упала на дом, взорвалась. Такова риторика от советника украинского Офиса президента.

— Может, он уже не украинский офис консультирует. Эти советники то здесь, то там — за ними надо следить. Поэтому должны быть должностные лица. Потому что слишком много советников, но нет ответственных.

Самое унизительное — голоса в этой стране! Затем нужно будет все равно поднять вопрос попытки реинкарнации российских блоков в Украине. Эта аудитория не должна иметь российской партии здесь! Не будет нравиться — уезжайте, не надо здесь провоцировать конфликты, потому что Россия будет их использовать в качестве потенциальных жертв. Сама их будет убивать и показывать: смотрите, что украинцы делают. Этого нам не нужно.

Не надо поднимать старые нарративы. Все, колониальная политика закончилась, есть независимая Украина, которая 30 лет платит высокую цену своей независимости. Эти вещи запрещены: не будет больше ни русского языка, ни русской партии, ни Бойко с Левочкиным, ни канала Интер. Это прошлое! Русской православной церкви не будет, точка.

— Пока это выглядит так, что это настоящее. Накануне Юрий Бойко открестился от Виктора Медведчука, других «господ», которых лишили мандатов. Стоит в стенах Верховной Рады, говорит по-русски и поддерживает лишение мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина, Аксенова. Сказал, что это все правильно, что они не патриоты, а те, кто остался — это патриоты. Юрий Анатольевич, похоже, все-таки готовится к выборам.

— Это тоже вопрос: остался где? В Баден-Бадене, где он сидел? В Карловых Варах? В Монако, где остальные из его партии сидят? Батальон Вена, Монако и Дубай — это на 90% ОПЗЖ. Люди, которые ездили в Москву на поклон, брали грамоту, чтобы сюда приезжать, говорить, что они ставленники Кремля! Мураева еще забыли, он просто в параллельной партии, ему голосов не хватило.

— Да, он не был депутатом последнего созыва.

— Но нам нужно сделать очень простую вещь. Всех этих топовых коллаборантов… Они работали на Путина, они кураторы путинских бизнесов, они кураторы кремлевской политики, они главные антиукраинские палачи, поднимавшие вопрос русского языкового референдума, поднимавшие вопрос оккупации наших территорий, которые призывали Путина, которые ездили туда, чтобы получить благословение и миллиарды долларов на выборы! Что, не было такого? Так давайте сегодня всех этих бравых «патриотов» соберем в одну группу, человек 10 для начала, арестуем, лишим гражданства и поменяем на тех, кто сидит в кремлевских тюрьмах — на азовцев, наших солдат. За Медведчука, за шкуру этой гниды, дали 500 человек, так за этих мы заберем остальных…

— Не знаю, дали ли пятьсот человек. Я, если честно, не слышала такой цифры…

— 460 человек отдали за Медведчука.

— За одного Медведчука 460 человек отдали?

— Да. Им очень важно было, чтобы кум увидел кума. Понимаешь, самое дорогое кумовство в мире — отдавали по полтысячи человек, чтобы посмотреть в глаза человеку, укравшему пять миллиардов долларов и говорившему, что социология Путина — девяносто процентов, будут выходить с каравайами и цветами. Но так не вышло.

— Например, я не слышала от Владимира Зеленского политического призыва: «Дамы и господа, все, кто принадлежал к пророссийским партиям, я к вам обращаюсь. Пока просто обращаюсь: сложите мандат». Мы знаем, Владимир Александрович, когда хочет, умеет давать такие сигналы. Народные депутаты ерзают по тем законопроектам, ищут какие-то лазейки, как бы юридически лишить этих нардепов мандатов. Где политические сигналы?

— Думаю, что депутат может лишиться мандата по двум очень простым причинам: состояние здоровья и смерть. Отдайте этих ОПЗЖшников вдовам азовцев и вы увидите, что они избавятся от мандата конституционным способом либо по одной, либо по другой причине. Отдайте их жертвам, которые выжили, например, после изнасилования. Или, например, тем ребятам, которые под Соледаром получали месяцами ракеты на голову, так они вам этих депутатов лишат мандатов очень конституционным способом.

Понимаете, «просто сейчас Путин пришел, убивает, издевается, расстреливает» — да, это факт и нарушение закона, но «здесь мы хотим соблюдать закон». Я полностью согласен: даже призыва президента хватило бы, чтобы они сложили мандат.

Второе, почему за девять месяцев мы не запретили фашистскую русскую идеологию, рашизм — это идеология?

— Партию ОПЗЖ запретили, партию Мураева запретили…

— Рашизм — это то, что делает Кремль, то, что прописывал Дугин, то, что здесь отстаивали Рабинович, Бойко и Левочкин, это РПЦ, это ОПЗЖ всех видов. Это все их нарративы. Это все олигархи православные типа Новинского, которые приезжали, говорили, что они очень патриоты, курировали церковь и подрывали украинскую духовность, церковность и государственность. Вот это, что называется рашизм!

Потому что были немцы, а были фашисты. Тоже очень важно сегодня начинать разделять, если говорить о политике. Они подкупаются, они легли, как нормальные русские проститутки, под правящее большинство, которому не хватало голосов, и начали голосовать. Они говорят: «Мы ничего не требуем». [Парламентские группы] Майбах (За майбутне — ред.) и Довира просили за это аграрный, бюджетный комитет и министерство аграрной политики. Эти сказали: «Ничего». Потом это ничего выросло в два-три бизнеса. Сигареты, Харьков и другие вещи.

Эта «бесплатность» имеет очень высокую цену для государства, потому что мы работаем с падаванами коллаборантов в парламенте. В парламенте, который должен принимать антироссийские законы. А так они боятся принимать антироссийские законы, потому что у них главный партнер — антиукраинская партия.

Давайте выбросим ОПЗЖ. А вместо ОПЗЖ кого возьмем? Юлию Тимошенко! Еще один русский крот, который россиянам танки, ракеты наши отдавал, которые сегодня в нас летят. Но эту борьбу они тоже ведут! Есть олигархи и чиновники топ-уровня, которые помогают завести ее партнером в коалицию. Зачем тогда нам это? Нам надо эти вопросы поставить жестко: не должно быть пророссийских факторов в управлении парламентом. А они сегодня есть.

Лишать [мандатов] и менять их на наших героев. Потому что выходит, что российское дерьмо сидит в парламенте, а герои и самое большое золото Украины сидят в тюрьмах! Это несправедливость!

Мы говорим, что денег нет, ВСУ будут сокращать сейчас зарплату. Так, прошу прощения, у Бойко миллиарды долларов! У Фирташа — миллиарды долларов! Левочкин, Новинский… Вам мало денег, чтобы ВСУ платить? Да забирайте у них недвижимость, заводы, акции — кэш лежит! «Мы трогать не будем, потому что у нас законы».

А они хоть раз закон украинский соблюдали? Да х*р там, чтобы они соблюдали! Они воровали и грабили! А сегодня они пришли в парламент и говорят: «Извините, я под законом, вы не имеете права забрать [мандат]».

Надо заканчивать все эти истории и действительно строить государство! Арестовичи, ОПЗЖ — это не об Украине. Оно о том, чтобы тихонько, понемногу подыгрывать Кремлю, сеять сомнение, сеять раскол, сеять двойные стандарты. Вот этого нельзя допускать. Максимальная мобилизация!

Россия смотрит, что год войны прошел, устают, «давайте включать политтехнологии, давайте ФСБ снова вернется». ФСБ не было! Не было ФСБ. Началась война, они даже когда что-то делали, у них ничего не получалось. Чрезвычайная мобилизация украинцев! А с 2023 года начали — новый бюджет подписали и уехали.

— Чтобы этих людей на кого-то выменять, как ты предлагаешь, они должны хотя бы захотеть уехать в Москву. Я пока не вижу большого желания.

— А почему они должны захотеть? Я не уверен, что все россияне, которых обменивает Украина, хотят ехать в Москву. Но это не наша проблема, хотят или не хотят. Мы должны их обменивать! Это не те люди, которых мы должны беречь. Это не золото партии, что мы должны беречь Левочкина, Бойко и Новинского.

Когда Новинский приехал в Украину? Во времена Януковича! Из чьих рук он получал паспорт? Из рук Януковича! Кто поднимал нам православную русскую церковь, которая шла парадами, что их «ущемляли». Где «ущемляют»? В Буче? В Ирпене? В Мариуполе? Может, в Херсоне? Где все эти православные герои? Потому менять можно. Это будет наша позиция, мы должны это делать!



