Украинскую электросеть практически невозможно уничтожить Калибрами и Х-101 — Арестович 19 декабря, 14:31 Пожар на объекте критической энергетической инфраструктуры после атаки дронами на Киев, 19 декабря (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Советник офиса президента Алексей Арестович в интервью Радио НВ заявил, что украинскую электросеть практически невозможно уничтожить ракетами Калибр и Х-101.

«Украинская электросеть создавалась для того, чтобы выдержать удары мегатонными бомбами во время полноценной войны с НАТО еще в советское время. И уничтожить ее Калибрами, Х-101 практически невозможно, поэтому это заранее бессмысленная политика», — сказал Арестович в эфире Радио НВ.

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В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Харьков был обесточен в результате атаки, подтвержден удар по жилому дому в Кривом Роге (пять человек погибли). Позже стало известно, что Киев атаковали 40 ракет, 37 из них были сбиты.

В целом РФ выпустила по Украине 74 ракеты, силы ПВО сбили 60 из них.

18 декабря Укрэнерго предупредило о возможном дефиците электроэнергии из-за снижения температуры.

После новой атаки дронами на украинскую энергосистему 19 декабря в Укрэнерго заявили, что в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация.

Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.

В компании подчеркнули, что приоритетно запитаны объекты критической инфраструктуры, возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время.