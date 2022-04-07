Семь квартир, два дома, 300 картин. Суд арестовал украинское имущество жены Медведчука Оксаны Марченко 7 апреля, 18:00 Цей матеріал також доступний українською 6 апреля следователи, оперативники ГСР и киберполиции провели санкционированные судом обыски (Фото:www.npu.gov.ua)

Нацполиция сообщила, что в Украине арестованы активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

В ведомстве заявили, что правоохранители осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга Медведчука.

Видео дня

6 апреля следователи, оперативники ДСР и киберполиции провели санкционированные судом обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука Медвежья дубрава.

Правоохранители заявили, что изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

Фото: www.npu.gov.ua

Кроме того, при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте семи квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА.

В Нацполиции заявили, что средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.

27 февраля стало известно, что кум Путина Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. По словам адвокатов, сейчас он находится в безопасном месте. Источники Слідства.Інфо заявили, что политик не покидал Украину.

Жена Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы. 6 марта она ограничила доступ к своей странице в Instagram для украинцев.

18 марта в ГБР сообщили, что суд заочно арестовал Медведчука.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.