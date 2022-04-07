Семь квартир, два дома, 300 картин. Суд арестовал украинское имущество жены Медведчука Оксаны Марченко
6 апреля следователи, оперативники ГСР и киберполиции провели санкционированные судом обыски (Фото:www.npu.gov.ua)
Нацполиция сообщила, что в Украине арестованы активы общества, конечным бенефициаром которого является супруга нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко.
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В ведомстве заявили, что правоохранители осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга Медведчука.
6 апреля следователи, оперативники ДСР и киберполиции провели санкционированные судом обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука Медвежья дубрава.
Правоохранители заявили, что изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.
Кроме того, при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте семи квартир и двух имущественных комплексов. Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество.
В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА.
В Нацполиции заявили, что средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры.
27 февраля стало известно, что кум Путина Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. По словам адвокатов, сейчас он находится в безопасном месте. Источники Слідства.Інфо заявили, что политик не покидал Украину.
Жена Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне войны записывала видео из Москвы. 6 марта она ограничила доступ к своей странице в Instagram для украинцев.
18 марта в ГБР сообщили, что суд заочно арестовал Медведчука.
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