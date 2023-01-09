Суд арестовал имущество экс-министра образования времен Януковича на более чем $2 млн 9 января, 09:46 Среди арестованной недвижимости Табачника — дом площадью более 600 кв. м (Фото:СБУ)

Суд арестовал имущество экс-министра образования Дмитрия Табачника на более чем два миллиона долларов по материалам Службы безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, бывший министр времен Виктора Януковича пытался уберечь свое состояние от конфискации в пользу государства, переписав активы на своих родственников.

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Спецслужбы раскрыли эту схему и получили разрешение суда на арест имущества экс-регионала.

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Среди арестованных активов:

½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;

жилой дом площадью более 600 кв. м;

5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га;

банковский счет на $147 тысяч

В конце ноября Табачнику сообщили о подозрении в госизмене. По данным следствия, он организовывал и координировал деятельность Владимира Сальдо и Евгения Балицкого (руководителей фейковых «администраций», созданных российскими оккупантами на территории Херсонской и Запорожской областей) «в сфере здравоохранения, образования и подготовки к [фейковым] „референдумам“».

В 2015 году Табачник был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. На данный момент он находится на территории оккупированного Крыма.

Табачника также подозревают в завладении имуществом через злоупотребление служебным положением.

