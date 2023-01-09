Суд арестовал имущество экс-министра образования времен Януковича на более чем $2 млн

9 января, 09:46
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Среди арестованной недвижимости Табачника — дом площадью более 600 кв. м (Фото:СБУ)

Среди арестованной недвижимости Табачника — дом площадью более 600 кв. м (Фото:СБУ)

Суд арестовал имущество экс-министра образования Дмитрия Табачника на более чем два миллиона долларов по материалам Службы безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, бывший министр времен Виктора Януковича пытался уберечь свое состояние от конфискации в пользу государства, переписав активы на своих родственников.

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Спецслужбы раскрыли эту схему и получили разрешение суда на арест имущества экс-регионала.

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Среди арестованных активов:

  • ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;
  • жилой дом площадью более 600 кв. м;
  • 5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га;
  • банковский счет на $147 тысяч
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02HyAvuBea7aLvw129kx9yE4wtT3cYNnB8NLBH1d2guydRKuzUCN3Ln3H82LAgbPc7l

В конце ноября Табачнику сообщили о подозрении в госизмене. По данным следствия, он организовывал и координировал деятельность Владимира Сальдо и Евгения Балицкого (руководителей фейковых «администраций», созданных российскими оккупантами на территории Херсонской и Запорожской областей) «в сфере здравоохранения, образования и подготовки к [фейковым] „референдумам“».

В 2015 году Табачник был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. На данный момент он находится на территории оккупированного Крыма.

Табачника также подозревают в завладении имуществом через злоупотребление служебным положением.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Табачник Арест имущества

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