Назначен залог в 805 тысяч гривен. Cуд арестовал военкома, который заставлял солдат строить ему дом на Закарпатье 7 августа, 13:51 В Закарпатской области военком заставлял солдат строить ему дом (Фото:ГБР)

В понедельник, 7 августа, Лычаковский суд Львова арестовал военкома из Закарпатья с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен. Он заставлял солдат строить ему дом.

Как сообщает Суспільне, судья Роман Грицко уточнил, после внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, а также сдать паспорта.

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В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября.

Ранее стало известно, что в Закарпатской области военный комиссар заставлял солдат строить ему дом.

По данным следствия, с начала марта 2023 года по приказу начальника отдела Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки военные вместо службы занимались строительными работами на его участке.

1 августа на участке, дома и в кабинете военкома прошли обыски. На строительстве работали трое солдат, они дают показания следствию. Военкому сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Во время обысков изъяли 3,5 тысячи долларов, монеты и документы об обучении в России, одежду с эмблемами СССР и страны-агрессора, удостоверение офицера минобороны СССР, значки, кокарды и георгиевскую ленту. По данным правоохранителей, военком родился и учился на территории России.

22 июля ГБР сообщила о подозрении бывшему начальнику ТЦК и СП Одесской области Евгению Борисову, у родственников которого нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании.

Правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму в 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.

24 июля Борисова задержали в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это дело, сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования всех уровней.

В НАПК отметили, что это займет до трех месяцев.