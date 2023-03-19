Зеленский — о решении суда в Гааге: Завершением агрессии для РФ будет полный спектр ее ответственности 19 марта, 22:30 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина — это поворотный момент, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 19 марта, подводя итоги недели.

По его словам, это решение суда важно для достижения справедливости.



«Есть ордер Международного уголовного суда на арест руководителя России, и это – поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности. Ответственности за каждый удар по Украине, за каждую разрушенную жизнь, за каждого депортированного украинского ребенка… И, конечно, за каждое проявление дестабилизации мира, которое стало следствием российской агрессии», — сказал президент.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение МУС — историческое и с него начнется историческая ответственность.

Инфографика: NV