«Путин должен отвечать лично». СБУ готовит доказательную базу, чтобы диктатор оказался на скамье подсудимых — Малюк 17 марта, 23:12 Василий Малюк (Фото:СБУ/Facebook)

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что украинские спецслужбы готовят доказательную базу, которая в конечном итоге приведет российского диктатора Владимира Путина на скамью подсудимых.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в Telegram.

«Насильственная депортация украинских детей в РФ — это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично», — подчеркнул Малюк.

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СБУ, по его данным, расследует более 31 тысяч уголовных производств, касающихся военных и других преступлений РФ против международного гуманитарного права, совершенных в Украине. И среди них спецслужбы расследуют более 16 тысяч фактов незаконного перемещения детей, отметил глава СБУ.

«Мы делаем все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном итоге приведет Путина в заслуженный финал на скамье подсудимых. Путин однозначно заслуживает международного трибунала», — подчеркнул он.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность.