Не Медведчуком единым. Кроме кума Путина задержали также его соратников — Арестович 18 апреля, 03:21 Цей матеріал також доступний українською Медведчук уже дает показания (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что кроме кума кремлевского диктатора Виктора Медведчука были задержаны также его соратники. Все они уже, как и глава ОПЗЖ, дают показания.

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«Он народный депутат Украины, как ни крути, он говорит — а мы слушаем. Но дело даже не в этом. Кроме Медведчук задержали очень много его людей. У них совсем другой интерес. Люди честно работали за деньги, а теперь такое случилось», — заявил Арестович.

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Он подчеркнул, что соратники Медведчука сотрудничают со следствием.

«Если Медведчук еще может бороться с допросами, поскольку он ценный кадр на обмен, то с его сотрудниками/партнерами все гораздо проще. Они никому не интересны обменом и потому рассказывают все, чтобы их отпустили. Рассказывают многое и интересно. Медведчук может уже ничего не говорить, нам уже все понятно», — заявил Арестович.

Виктора Медведчука сотрудники СБУ задержали 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ».

В пятницу, 14 апреля, Оксана Марченко дала в Москве пресс-конференцию, на которой заявила о пытках, которые, якобы, применяют к Виктору Медведчуку.

В субботу Лычаковский районный суд Львова изменил меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку — арест без возможности внесения залога.

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