Олигарх остается в СИЗО. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Коломойского 6 сентября, 11:58 Адвокаты Коломойского подали апелляцию (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на арест олигарха Игоря Коломойского с возможностью внесения залога на 25 сентября.

Об этом сообщил глава коллегии судей Виктор Глиняный на заседании в среду, 6 сентября, пишет Укринформ.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что не поступили материалы дела из Шевченковского райсуда столицы.

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Адвокаты Коломойского протестовали против этой даты, так как все это время их подзащитный будет находиться в следственном изоляторе.

Они уточнили журналистам, что олигарх, вероятно, не будет вносить залог и останется в СИЗО, так как считает решение суда первой инстанции об избрании ему меры пресечения необоснованным и хочет дождаться решения апелляции.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Олигарху назначили содержание под стражей на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более чем 509 млн грн.

Утром того же дня СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Он отказался вносить многомиллионный залог, его адвокаты готовили апелляцию.