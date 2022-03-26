Еще одна война. Саудовская Аравия объявила военную операцию после атаки на свои энергетические объекты 26 марта, 13:37 Цей матеріал також доступний українською Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии (Фото:reutersconnect.com)

Нефтяной гигант Aramco подвергся удару йеменских хуситов. Они атаковали резервуары с нефтью компании в Саудовской Аравии и электростанцию Аль-Мухтара. В ответ коалиция арабских государств начала военную операцию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Aramco — крупнейшая по добыче и запасам нефти компания планеты, принадлежащая правительству Саудовской Аравии.

Хуситы — военизированная исламская организация из Йемена, которая борется за полный контроль в этой стране. Ее связывают с Ираном. Атака произошла в преддверии временного перемирия на священный для мусульман месяц Рамадан (2 апреля — 2 мая).

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Коалиция арабских государств неоднократно заявляла, что проявляет сдержанность перед лицом атак, но рано утром в субботу начала военную операцию в Йемене, заявив, что ее цель — защитить глобальные источники энергии и обеспечить цепочки поставок.

Министерство энергетики Саудовской аравии обвинило Иран в том, что он продолжает вооружать хуситов баллистическими ракетами и современными беспилотниками, подчеркнув, что атаки «приведут к снижению производственных мощностей Королевства и его способности выполнять свои обязательства перед мировыми рынками».

Тегеран отрицает, что вооружает хуситов. Комментариев от Aramco не последовало. Коалиция заявила, что в субботу нанесла ответные авиаудары по «источникам угрозы» в контролируемой хуситами столице Сане и портовом городе Ходейда на Красном море.

Представитель хуситов Яхья Сареа заявил, что в пятницу они запустили ракеты по объектам Aramco в Джидде, город на западе Саудовской аравии, а беспилотниками атаковали нефтеперерабатывающие заводы Рас-Танура и Рабих, а также заявила, что она нанесла удары по «жизненно важным объектам» в Эр-Рияде, столице Королевства.

Государственные СМИ Саудовской Аравии ранее сообщали, что коалиция предотвратила серию беспилотных и ракетных атак хуситов. ПВО Саудовской Аравии также уничтожила баллистическую ракету, запущенную в сторону Джизана, что помогло купировать ударную мощь, вызвав лишь «ограниченный» пожар на электростанции.

Эскалация со стороны хуситов происходит в то время, когда специальный посланник ООН пытается обеспечить временное перемирие для священного для мусульман разных течений месяца Рамадан.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил нападения на союзную Саудовскую Аравию и заявил, что США «будут продолжать работать с Эр-Риядом над укреплением его обороны, работая над прочным урегулированием конфликта в Йемене».

«В то время, когда стороны должны сосредоточиться на деэскалации и оказании жизненно необходимой помощи йеменскому народу в преддверии священного месяца Рамадан, хуситы продолжают свое деструктивное поведение и безрассудные террористические атаки, наносящие удары по гражданской инфраструктуре», — сказал Блинкен.

В минувшие выходные нападение хуситов на королевство привело к временному падению производства на нефтеперерабатывающем заводе и пожару на терминале распределения нефтепродуктов.

Еще раньше, 11 марта группа атаковала нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде, вызвав небольшой пожар. Данный конфликт считают, опосредованной войной между Саудовской Аравией и Ираном, он унес жизни десятков тысяч человек и поставил Йемен на грань голода. Хуситы же говорят, что борются с коррумпированной системой и иностранной агрессией.

Как известно, Саудовская Аравия один из союзников США на Ближнем востоке. После начала войны в Украине, страны НАТО сделали ставку на то, что саудиты смогут постепенно заменить российские поставки нефти на мировом рынке.