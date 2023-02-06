Арахамия заявил, что в данный момент нет желающих возглавить таможню 6 февраля, 20:58 Давид Арахамия (Фото:Давид Арахамия/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в данный момент нет желающих возглавить Государственную таможенную службу Украины.



Об этом сообщает Forbes.

"В данный момент нет никого. Более того, если обычно у нас много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль", - заявил Арахамия.

Он напомнил, что недавно был уволен уже шестой руководитель таможни при каденции президента Владимир Зеленский.

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"Да, это ужасающая текучка кадров. Концепция есть, она, кстати, близка к тому, что в свое время предлагал Максим Нефедов. Это не о смене людей", - сообщил Арахамия.

1 февраля Кабинет министров Украины уволил руководящий состав таможни. Был уволен председатель Государственной таможенной службы Вячеслав Демченко, его первый заместитель Александр Щуцкий. Заместителя Руслана Черкасского отстранили от исполнения обязанностей.