Арахамия заявил, что в данный момент нет желающих возглавить таможню
Давид Арахамия (Фото:Давид Арахамия/Facebook)
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в данный момент нет желающих возглавить Государственную таможенную службу Украины.
Об этом сообщает Forbes.
"В данный момент нет никого. Более того, если обычно у нас много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль", - заявил Арахамия.
Он напомнил, что недавно был уволен уже шестой руководитель таможни при каденции президента Владимир Зеленский.
"Да, это ужасающая текучка кадров. Концепция есть, она, кстати, близка к тому, что в свое время предлагал Максим Нефедов. Это не о смене людей", - сообщил Арахамия.
1 февраля Кабинет министров Украины уволил руководящий состав таможни. Был уволен председатель Государственной таможенной службы Вячеслав Демченко, его первый заместитель Александр Щуцкий. Заместителя Руслана Черкасского отстранили от исполнения обязанностей.