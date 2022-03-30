Своя армия и дополнительно гарантии. Нам очень близка концепция «укрепленного нейтралитета» Украины — Арахамия 30 марта, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)

Член украинской делегации на мирных переговорах с РФ, глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украине очень близка концепция «укрепленного нейтралитета» — собственная армия и дополнительно гарантии.

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«Мы не идем за моделью, что у нас есть нейтралитет, поэтому мы расслабились, армия нам не нужна, пусть наши гаранты о нас заботятся. Нам очень близка концепция „укрепленного нейтралитета“ — собственная армия и дополнительно гарантии», — сказал он в интервью РБК-Украина.

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Украинская сторона в рамках мирных переговоров с РФ настаивает на новой системе безопасности, гарантами которой должны выступить страны-члены Совета безопасности ООН, в том числе Великобритания, Китай, США, Франция, Турция, Германия, Польша и Израиль.

Как рассказал член украинской делегации, советник главы ОПУ Михаил Подоляк, будущее временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей, согласно плану, будет обсуждаться в рамках встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Что касается оккупированного Крыма, то в готовящемся договоре предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова.

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