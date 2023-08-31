Рада может принять законы об оружии и границах самообороны до конца года — Арахамия 31 августа, 02:26 Давид Арахамия (Фото:Украинская правда)

Верховная Рада может принять законы об оружии и самообороне до конца текущего года, заявил глав фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«У нас есть такой вопрос в повестке дня Верховной Рады. Есть уже наработанный законопроект об оружии, и сопутствующим к этому идет законопроект, регулирующий вопрос границы самообороны», — сказал он в эфире телемарафона в среду, 30 августа.

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Арахамия объяснил, что законопроект будет регулировать, что является допустимым пределом самообороны, а что — недопустимым.

«Я думаю, что до конца года мы полностью доработаем этот пакет документов и будут приняты соответствующие изменения и по оружию, и по самообороне», — сказал Арахамия.

До начала полномасштабного вторжения 23 февраля 2022 года Рада приняла проект закона о праве на гражданское огнестрельное оружие.

Он предлагал определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, классифицировать его, дать гражданам право на его использование для самозащиты, а также установить условия и порядок получения разрешительных документов.