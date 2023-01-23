Скандал с закупками Минобороны: Этой весной будут сажать активно, не выходит по-человечески — будет по законам военного времени — Арахамия 23 января, 09:34 Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)

На фоне скандала с закупками Минобороны глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что «этой весной точно сажать будут активно».

По его словам, с 24 февраля официальные и неофициальные каналы постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами.

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«До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», — говорится в сообщении Арахамии в Telegram в понедельник, 23 января.

Глава фракции добавил, что в ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ и завершится построение независимой антикоррупционной инфраструктуры.

«Не то время» уже не работает. Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести. Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Министерстве обороны", — написал он.

Арахамия заявил, что в понедельник, 23 января, в ходе заседания комитета разберутся в ситуации с закупками.

«Буду инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти» — написал он.



Издание Зеркало недели, ссылаясь на соответствующие соглашения, сообщило, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева.

В распоряжении издания оказалась копия соглашения Минобороны стоимостью 13,16 миллиарда гривен на услуги организации питания в 2023 году воинских частей в шести областях, заключенной 23 декабря 2022 года.

Отдельно журналисты обнародовали каталог продуктов питания по сделке, с указанием цен за единицу продукта. Журналисты сравнили цены, указанные в сделке, с ценами в одной из столичных сетей супермаркетов. Цены на наиболее ходовые продукты оказались завышенными в два-три раза.

Так журналисты писали, что Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине сейчас около 7 грн за штуку. Похожая ситуация и с ценами на другие продукты.

В расследовании также фигурирует ООО Актив компании, с которой согласно документами заключены контракты Минобороны. В материале издания журналисты пишут, что эта фирма имеет уставный капитал в тысячу гривен. В 2021 году налоговая служба аннулировала у нее свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредставления деклараций.

Кроме того, отмечается, что в 2019 году ООО Актив компании фигурировало в уголовном производстве Нацполиции. Фирма для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы якобы подала поддельный акт, не соответствующий действительности.



В Офисе президента после обнародования этого расследования анонсировали проверку приведенной информации.