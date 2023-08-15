«Не означает окончания войны». Арахамия ответил на предложения НАТО об отказе Украины от территорий

15 августа, 23:04
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Давид Арахамия (Фото:Украинская правда)

Давид Арахамия (Фото:Украинская правда)

Глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия убежден, что отказ Украины от оккупированных Россией территорий не гарантирует окончание войны. По его словам, такое решение грозит новыми конфликтами в разных точках мира.

В Telegram Арахамия заявил, что разговоры о потенциальном отказе Украины от своих территорий в обмен на что угодно лишь поощряют агрессию, что видно по первым реакциям из Москвы.

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Он убежден, что России эта идея нравится, потому что узаконивает захватнические войны и подрывает международное право, ведет к поражению демократии и триумфу тоталитарных режимов.

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«Отказ от территорий не означает окончания войны. Он гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара», — подчеркнул глава фракции.

15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс, уступив часть своих территорий стране-агрессору России.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ заявил, что эти разговоры абсолютно неприемлемы.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО Российская агрессия Давид Арахамия Война России против Украины

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