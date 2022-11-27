Арахамия заявил, что у властей Киева есть неделя, чтобы «исправить ошибки» в работе пунктов несокрушимости, и пригласил Кличко на инспекцию 27 ноября, 21:17 Давид Арахамия и нардепы от Слуги народа провели инспекцию киевских пунктов несокрушимости (Фото:Давид Арахамия / Telegram)

Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия отверг обвинения мэра Киева Виталия Кличко в манипуляциях по поводу инспекции «слугами народа» работы столичных пунктов несокрушимости. Он также заявил, что городские власти Киева в течение недели должны «исправить ошибки» по созданию пунктов обогрева в городе.

В посте в Telegram Арахамия заявил, что политической борьбы по теме пунктов несокрушимости «не будет и быть не может».

«Мы не дадим вовлекать себя в политическую борьбу на теме киевских Пунктов несокрушимости. Киев остается приоритетной целью для врага. Россияне будут дальше бить по критической инфраструктуре, чтобы сделать жизнь в городе невыносимой. Задача для всех нас — создать в Киеве точки стабильности, где люди получат поддержку в критический момент», — отметил нардеп.

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Он подчеркнул, что «это сделают либо власти города, либо мы найдем тех, кому не безразлично три миллиона киевлян».

«Нас действительно устраивают оба варианта. Но политической борьбы на этой теме не будет и быть не может», — отметил он.

Арахамия объяснил, что «слуги народа» решили провести инспекцию столичных пунктов несокрушимости потому, что, по его словам, «доклады властей города сильно отличаются от того, что говорят люди и публикуют СМИ».

«Мы решили проверить все сами. С одной целью — исправить ситуацию. Все остальное нас не интересует. Конечно, кто-то может сказать, что депутаты плохие, а пункты хорошие. Но если случится так, что десяткам тысяч киевлян придется срочно самим „проинспектировать“ Пункты несокрушимости и они увидят и услышат то же, что и мы, то легче этого никому не станет», — подчеркнул нардеп.

Как доказательство своих предварительных заявлений о том, что в Киеве есть неработающие пункты несокрушимости, он обнародовал три видео из их инспекции, где посетителям отказывают во входе. Адрес одного из пунктов не уточняется. Два других закрытых пункта с видео, как утверждается, расположены по адресам улица Дмитриевская 68 и Богдана Хмельницкого 88. Они есть на карте столичных пунктов несокрушимости. На двух видео посетителям отказывают во входе еще днем, когда на улице светло. В еще один пункт, как утверждает автор видео, его не пустили в 7 вечера.

Арахамия также прикрепил ссылку на репортаж Украинской правды, журналисты которой также проверяли работу пунктов несокрушимости в столице.

Арахамия выступил с предложением к властям Киева «исправить ошибки за неделю» и публично предложил городскому голове Виталию Кличко вместе пойти на инспекцию.



«Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций», — резюмировал Арахамия.

Накануне, 26 ноября, народные депутаты Слуги народа решили проинспектировать работу Пунктов несокрушимости в столице. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия позже заявил, что из 530 пунктов, работу которых проверили народные депутаты, 20% оказались закрытыми.

На следующий день на это отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. Он обнародовал видеообращение в Telegram, в котором заверил, что все 430 пунктов в Киеве из тех, что нанесены на карту, работают. Он подчеркнул, что на случай чрезвычайной ситуации власти готовятся оперативно развернуть еще более 100 пунктов.

Кличко заявил, что теме пунктов обогрева «придали политическую окраску». Он отметил, что не хочет вступать в политические споры и при этом призвал не манипулировать.

«Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть в городе чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не нужно», — сказал он.

Кличко возмутился, что депутаты от Слуги народа, инспектировавшие пункты обогрева накануне, при личной встрече с ним говорили, что все пункты, где они побывали, открыты и хорошо работают, но позже обнародовали другую информацию.

«Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших зарубежных партнеров. Сегодня как никогда все должны объединяться и работать совместно, а начинаются какие-то политические танцы», — сказал Кличко.

Еще 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский упрекнул столичные власти за «профанацию» с открытием «пунктов несокрушимости» — инициативы ОП по оборудованию мест, где можно согреться, зарядить телефон и найти связь.

В тот день мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева.

