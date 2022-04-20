«В любой момент». Арахамия подтвердил, что вместе с Подоляком готов приехать в Мариуполь на переговоры с россиянами 20 апреля, 22:45 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Мариуполе, разрушенный российскими обстрелами, 18 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил, что вместе с советником главы ОП Михаилом Подоляком готов прибыть в Мариуполь для переговоров с российской стороной по поводу эвакуации защитников города и мирных жителей.

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В своем Telegram-канале Арахамия написал, что украинская делегация постоянно поддерживает связь с украинскими бойцами в Мариуполе.

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«Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны», — подтвердил он.

Подоляк в своем Twitter также сказал, что готов выехать на переговоры:

«Да. Безо всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов».

Вечером 20 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Паламар записал обращение, в котором заявил, что Давид Арахамия и Михаил Подоляк готовы приехать в Мариуполь и обсудить с российской стороной эвакуацию украинских защитников:

«Мы сегодня общались с высшим политическим руководством. Это Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявляют, что готовы приехать на переговоры в Мариуполь с [Владимиром] Мединским и [Леонидом] Слуцким по поводу эвакуации военного гарнизона, который здесь остался. Мы готовы эвакуироваться из Мариуполя при поддержке третьей стороны со своим стрелковым оружием, чтобы спасти вверенный нам личный состав, эвакуировать наших раненых, забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, не подконтрольной России».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе ухудшается и что Украина готова к разным форматам обмена украинских военных и гражданских на российских оккупантов.



Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся по меньшей мере 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя. Работа коридора 20 апреля была сорвана из-за российских обстрелов.



Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



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