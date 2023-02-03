«Может, больше». Арахамия анонсировал лишение мандатов еще двух нардепов

3 февраля, 14:14
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Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Как минимум два народных депутата могут сложить мандаты в ближайшую пленарную неделю.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в пятницу, 3 февраля. Он не назвал конкретных имен.

«Продолжаем работать над очищением парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере -2 мандата. А может, и больше», — написал он в Telegram.

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По словам Арахамии, все будет проходить в рамках Конституции Украины — «без шансов» обжаловать решение в украинских и международных судах.

29 января депутат от запрещенной Оппозиционной платформы — За життя Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления на сложение мандатов. Ранее Рада лишила мандатов и других пророссийских депутатов от ОПЗЖ — Медведчука, Козака, Кузьмина, Деркача, Рабиновича и Васильковского.

2 февраля президент ВладимирЗеленский ответил на петицию, где предлагали лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.

https://www.youtube.com/watch?v=ZVzQsBR0qRU
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Верховная Рада Нардепы Мандат Давид Арахамия ОПЗЖ

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