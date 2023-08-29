Апелляционная палата ВАКС оставила нардепа Гунько под стражей 29 августа, 15:21 Анатолий Гунько (Фото:Анатолий Гунько/Facebook)

Во вторник, 29 августа, апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения нардепу Анатолию Гунько, который подозревается в получении 85 тыс. долл. неправомерной выгоды.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Отмечается, что Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение следственного судьи ВАКС, которым народному депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

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Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

8 августа НАБУ и САП разоблачили Гунько и двух его сообщников, которые получили первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от предпринимателя за якобы «передачу в аренду государственных земель».

По данным СБУ, за взятку нардеп обещал бизнесмену обеспечить передачу для обработки государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

10 августа Гунько исключили из фракции Слуга народа.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на государственных должностях и в Верховной Раде не должно быть людей, которые работают не в интересах государства, а себе «на карман».

9 августа Высший антикоррупционный суд отправил под стражу Гунько на два месяца с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.

10 августа, ВАКС избрал меру пресечения и отправил под стражу сообщника Гунько.