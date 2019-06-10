Апаршин возглавит оборонный департамент в АП — Гриценко
Член партии Гражданская позиция, советник президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента.
Об этом сообщил лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, передает Интерфакс-Украина.
«Сейчас будет реорганизация администрации президента, и Иван Апаршин возглавит оборонный департамент», — сказал он.
По его словам, несмотря на назначения в АП, Апаршин остается членом команды Гражданской позиции.
Напомним, что Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах.