Апаршин возглавит оборонный департамент в АП — Гриценко Сегодня, 15:07 Цей матеріал також доступний українською скриншот видео Анатолий Гриценко / YouTube Иван Апаршин скриншот видео Анатолий Гриценко / YouTube

Член партии Гражданская позиция, советник президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента.

Об этом сообщил лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, передает Интерфакс-Украина.

«Сейчас будет реорганизация администрации президента, и Иван Апаршин возглавит оборонный департамент», — сказал он.

По его словам, несмотря на назначения в АП, Апаршин остается членом команды Гражданской позиции.

Напомним, что Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах.