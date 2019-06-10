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Апаршин возглавит оборонный департамент в АП — Гриценко

Сегодня, 15:07
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Апаршин возглавит оборонный департамент в АП — Гриценко - фото

скриншот видео Анатолий Гриценко / YouTube

Иван Апаршин

Член партии Гражданская позиция, советник президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента.

Об этом сообщил лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, передает Интерфакс-Украина.

«Сейчас будет реорганизация администрации президента, и Иван Апаршин возглавит оборонный департамент», — сказал он.

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По его словам, несмотря на назначения в АП, Апаршин остается членом команды Гражданской позиции.

Напомним, что Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах.

Теги:   Анатолий Гриценко Гражданская позиция Иван Апаршин Администрация президента Украины

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