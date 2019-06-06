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АП засекретила «дорожную карту» по Донбассу

Сегодня, 17:21
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АП засекретила «дорожную карту» по Донбассу - фото

Минобороны

Администрация президента Украины засекретила данные о разрабатываемой «дорожной карте» относительно прекращения огня на Донбассе и обмена пленными.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«Дорожную карту президента мы не делаем пока публичной. Во-первых, в Украине уже были прецеденты, когда наши инициативы блокировали, зная их заранее. Обнародование карты слишком рано — это вопрос безопасности. Во-вторых, Украина должна согласовать дорожную карту с нашими европейскими партнерами в рамках Нормандского формата. Поэтому мы не хотели бы обнародовать дорожную карту», — заявила она.

По ее словам, по этим причинам дорожная карта не будет обнародована до следующего заседания Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 19 июня.

«Мы подчеркиваем, что сейчас перед Украиной стоят две важнейшие задачи: прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев», — добавила Мендель.

Напомним, 5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Донбасс Владимир Зеленский Администрация президента Украины Юлия Мендель

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