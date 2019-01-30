АП: У певицы Alyona Alyona было официальное приглашение на форум Порошенко
В Администрации президента заявили, что певица Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, получила официальное приглашение на форум, где Петр Порошенко объявил об участии в выборах.
Об этом у себя в Facebook написал руководитель главного
департамента информполитики АПУ Владимир
Горковенко.
"Певица Alyona Alyona, которая заявила, что будто бы обманом попала на Форум к Петру Порошенко, оказывается имела официальное приглашение. То есть, она прекрасно знала о самом мероприятии. И, более того, досидела до его завершения", - отметил он.
Также Горковенко обнародовал фото приглашений.
Накануне в Киеве прошел форум От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем, во время которого Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.
Среди посетителей форума были замечены певица Alyona Alyona, известный писатель Лесь Подервянский, экс-ведущая Анжелика Рудницкая.
После этого Alyona Alyona заявила, что ее обманом заманили на форум.