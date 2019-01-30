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АП: У певицы Alyona Alyona было официальное приглашение на форум Порошенко

Сегодня, 10:02
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скриншот Радио Свобода

В Администрации президента заявили, что певица Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona,  получила официальное приглашение на форум, где  Петр Порошенко объявил об участии в выборах.

Об этом у себя в Facebook написал руководитель главного департамента информполитики АПУ Владимир Горковенко.

"Певица Alyona Alyona, которая заявила, что будто бы обманом попала на Форум к Петру Порошенко, оказывается имела официальное приглашение. То есть, она прекрасно знала о самом мероприятии. И, более того, досидела до его завершения", - отметил он.

Также Горковенко обнародовал фото приглашений.

Накануне в Киеве прошел форум От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем, во время которого Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.

Среди посетителей форума были замечены певица Alyona Alyona, известный писатель Лесь Подервянский, экс-ведущая Анжелика Рудницкая.

После этого Alyona Alyona заявила, что ее обманом заманили на форум.

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