АП: У певицы Alyona Alyona было официальное приглашение на форум Порошенко Сегодня, 10:02 2263 Цей матеріал також доступний українською скриншот Радио Свобода скриншот Радио Свобода

В Администрации президента заявили, что певица Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, получила официальное приглашение на форум, где Петр Порошенко объявил об участии в выборах.

Об этом у себя в Facebook написал руководитель главного департамента информполитики АПУ Владимир Горковенко.



"Певица Alyona Alyona, которая заявила, что будто бы обманом попала на Форум к Петру Порошенко, оказывается имела официальное приглашение. То есть, она прекрасно знала о самом мероприятии. И, более того, досидела до его завершения", - отметил он.

Также Горковенко обнародовал фото приглашений.

Накануне в Киеве прошел форум От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем, во время которого Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.

Среди посетителей форума были замечены певица Alyona Alyona, известный писатель Лесь Подервянский, экс-ведущая Анжелика Рудницкая.

После этого Alyona Alyona заявила, что ее обманом заманили на форум.