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АП подготовила законопроекты об уголовной ответственности за «кнопкодавство» нардепов

Сегодня, 12:51
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АП подготовила законопроекты об уголовной ответственности за «кнопкодавство» нардепов - фото

пресс-служба президента Украины

Руслан Стефанчук

В Администрации президента Украины подготовили законопроекты об ответственности народных депутатов за прогулы и об уголовной ответственности депутатов за неперсональное голосование.

Об этом сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Мы подготовили и, я надеюсь, внесем два основных законопроекта — это об уголовной ответственности за кнопкодавство и об ответственности за депутатские прогулы», — цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.

По его словам, инициативы находятся на финальном редактировании и могут быть внесены в парламент на текущей неделе.

Теги:   Верховная Рада Администрация президента Украины Руслан Стефанчук

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