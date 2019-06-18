АП подготовила законопроекты об уголовной ответственности за «кнопкодавство» нардепов Сегодня, 12:51 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Руслан Стефанчук пресс-служба президента Украины

В Администрации президента Украины подготовили законопроекты об ответственности народных депутатов за прогулы и об уголовной ответственности депутатов за неперсональное голосование.

Об этом сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Мы подготовили и, я надеюсь, внесем два основных законопроекта — это об уголовной ответственности за кнопкодавство и об ответственности за депутатские прогулы», — цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.

По его словам, инициативы находятся на финальном редактировании и могут быть внесены в парламент на текущей неделе.