Без лишних должностей: АП рассматривает возможность сокращения количества министерств Сегодня, 16:13 975 Цей матеріал також доступний українською Петро Порошенко/Flickr В АП думают сократить число министерств Петро Порошенко/Flickr

Заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук заявил, что АП рассматривает возможность сокращения ряда министерств.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей», — сказал он.

По словам Гончарука, проект коалиционного соглашения АП подготовит в ближайшее время.

Кроме того, чиновник заявил о нерешенности вопроса о целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

«У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми… Четыре из них сказали: «Ликвидируй!», — сказал Гончарук.