Мэр Чернигова обратился к Зеленскому и заявил, что подчиненные главы государства «пытаются отстранить» его от должности — видео 8 июля, 11:34 Владислав Антрошенко (Фото:Владислав Атрошенко/Facebook)

Мэр Чернигова Владислав Антрошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявил, что «подчиненные» главы государства «пытаются отстранить» его от управления городом.

«Сегодня, меня, городского голову, ваши подчиненные пытаются отстранить от управления городом и поставить своего человека путем назначения военной администрации в Чернигове», — сказал он в обращении, опубликованном в Facebook городского головы.

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Антошенко считает, что причиной тому является то, что «им мешает мэр, которого поддержали почти 80% избирателей и который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников».

«Поэтому и хотят забрать полномочия городского головы. В ход идут все средства: запрет визитов за границу за средствами на восстановление города, „приветы“ через силовиков, информационные атаки, блокирование работы и многое другое. Но все эти действия вредят прежде всего Чернигову и Украине», — сказал он.

Антошенко призвал Зеленского «вмешаться в ситуацию» и «остановить политическую атаку» отдельных подчиненных.

«Центральная и местная власть должны работать вместе против врага, а не друг против друга. Этого требует общество. В этом нуждается страна», — сказал мэр.

В субботу, 2 июля, мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что его во второй раз не пропустили за границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины в Швейцарии, запланированной на понедельник, 4 июля.

В решении об отказе Атрошенко в пересечении госграницы на выезд из Украины указано, что у него нет оснований для пересечения границы по закону О мобилизации и что он не предоставил соответствующих документов. На это Атрошенко ответил, что не согласен с отказом и что ему не сообщили его причины, а также прикрепил письмо-приглашение на его имя на конференцию от посольства Швейцарии в Украине.

Мэр Чернигова заявил, что решение по нему об отказе на выезд якобы принято из-за «политики» начальника ОВА и некоторых чиновников Офиса президента. Он добавил, что «такие действия чиновников дискредитируют Украину и президента».

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в ответ на жалобу Атрошенко о безосновательном запрете на выезд на конференцию за границу заявил, что «некоторые мэры» могут лишиться своих должностей.

«Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу. Во-первых, напоминаю тем, кто забыл: в Украине идет война. Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не миновала. Займитесь уже общинами, чтобы вас наконец увидели люди, а вы их проблемы. Для тех, для кого сигнал не ясен, найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас», — написал Тимошенко.

Первый раз Атрошенко не выпустили за границу 19 июня, когда он ехал в польский Жешув на подписание соглашения о партнерстве и помощи Чернигову. Тогда Атрошенко также заявил о «политической атаке со стороны одного из сотрудников Офиса президента».

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