Отстранение мэра Чернигова: горсовет обратился к Зеленскому 9 декабря, 10:48 Заседание Черниговского горсовета (Фото:chernigiv-rada.gov.ua)

В четверг, 8 декабря депутаты Черниговского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с отстранением мэра города Владислава Атрошенко от должности.

Об этом идет речь в сообщении на сайте горсовета.

«Община Чернигова и депутатский корпус Черниговского городского совета возмущены данным решением, целью которого, без сомнения, является наступление на местное самоуправление и дальнейшее его уничтожение», — говорится в обращении.

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Депутаты заявили, что еще большее удивление вызывает тот факт, что действия подчиненных главы государства, «по чьим указаниям, без сомнения, было принято незаконное решение об отстранении», не отвечают позиции самого Зеленского по поводу роли местного самоуправления в Украине.

В обращении говорится, что с первых минут полномасштабного вторжения врага мэр достойно выполнял все функции как лидер общины.

«Организовал оборону города, обеспечил функционирование критической инфраструктуры города, поддерживал людей в сложных обстоятельствах. Не прятался в подвале, не убегал, а всегда был с людьми и мотивировал их защищать родной город», — говорится в обращении.

7 декабря в ГБР сообщили, что Яворовский районный суд во Львовской области по материалам ГБР признал Атрошенко виновным в административном правонарушении, отстранил его на год от должности и ьоштрафовал на 6800 грн.

По данным ГБР, мэр сказал водителю вывезти за границу машину своей супруги. Водитель получил из бюджета деньги, в том числе на бензин, и его поездку оформили как командировку, а бюджет Чернигова затем оплачивал лизинговые платежи за автомобиль.

Атрошенко ранее говорил, что его несколько раз не выпускали за границу: на Всемирный экономический форум в Давосе и на форум в Лугано. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко после этого предупредил, что если мэры не будут «заниматься громадами», их могут лишить должности.



Через несколько дней мэр обнародовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что подчиненные главы государства пытаются отстранить его от управления городом.

Атрошенко обвинил в своем отстранении «подчиненных» Зеленского, намекнув на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко. В Офисе президента пока не отреагировали на слова мэра.