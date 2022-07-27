«Законная цель». Херсонский гауляйтер Сальдо будет ликвидирован — советник главы МВД 27 июля, 11:08 Украинские военные отслеживают местонахождение Владимира Сальдо (Фото:khersonci.com.ua)

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо является законной целью украинских военных и должен быть уничтожен.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Колаборант Сальдо может просто не дожить до подозрения и украинского суда, поскольку он является законной целью для ВСУ. Как только будет известно его местонахождение, я думаю, что он будет ликвидирован. Сегодня есть информация, что он находится в одной из больниц города. Поэтому, я думаю, что придет время, когда он погибнет», — рассказал он в эфире Эспрессо.

Видео дня

При этом Геращенко подчеркнул, что следует различать сознательных коллаборантов и тех, кого принудили к сотрудничеству насильно.

«Каждый случай сотрудничества с оккупантами нужно разбирать отдельно. Поскольку есть люди, которых заставили пойти на сотрудничество. Есть люди, вынужденные. Украинцы на временно оккупированных территориях вынуждены выживать», — пояснил представитель МВД.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.