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Анонсировал новые увольнения: СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с фракцией БПП

Сегодня, 14:23
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Анонсировал новые увольнения: СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с фракцией БПП - фото

REUTERS / Viacheslav Ratynskyi

Порошенко провел закрытую встречу с фракцией БПП

Президент Петр Порошенко вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом встретился с депутатами фракции БПП в Верховной Раде, сообщает theБабель со ссылкой на источники во фракции.

По информации издания, встреча состоялась 8 апреля и была посвящена второму туру президентских выборов.

На закрытой встрече присутствовало около 100 депутатов.

Порошенко рассказал, что поменял коммуникационную стратегию, проработал ошибки и в ближайшее время в Раду будет внесен проект закона об импичменте президента. Также глава государства анонсировал несколько увольнений, однако не назвал конкретных имен.

Кроме того, он вспомнил об увольнении глав Херсонской ОГА Андрея Гордеева и Одесской ОГА Максима Степанова. Гройсман заверил нардепов, что Кабмин 9 апреля рассмотрит представление и проголосует за их увольнение.

Депутаты спрашивали Порошенко, кто еще будет уволен, но он на это не ответил. Парламентарии предполагают, что президент уволит первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Напомним, Петр Порошенко признал свои ошибки в кадровых назначениях и пообещал не назначать бизнес-партнеров и близких людей на ключевые должности.

Теги:   Фракция БПП Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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