Аномальная активность. В КИУ назвали количество потенциальных кандидатов на участие в президентских выборах

Украинцы будут выбирать президента в марте 2019 года

По состоянию на понедельник, 8 октября, в Украине насчитывается 28 потенциальных кандидатов на участие в президентских выборах в 2019 году.

Об этом сообщил гендиректор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, пишет Укринформ.

"На сегодняшний день уже 28 политиков заявили о своих намерениях участвовать в президентской избирательной кампании", - сказал он.

Кошель добавил, что в украинской истории еще не было такой "аномальной активности".

Гендиректор КИУ подчеркнул, что активисты учитывали только тех, кто заявил о намерении принять участие в президентской гонке. Также учитывались заявления политических партий, которые говорили об участии их кандидатов в выборах.

Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года. В этом же году осенью состоятся парламентские выборы.