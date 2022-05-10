В Киев прибыла глава МИД Германии, посетив перед этим Бучу 10 мая, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Анналена Бербок посетила также Бучу (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Во вторник, 10 мая, в Киев прибыла с рабочим визитом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщает FOCUS Online.

Таким образом глава МИД стала первым членом немецкого правительства, прибывшим в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

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Фото: REUTERS/Carlos Barria

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Фото: REUTERS/Carlos Barria

По данным издания, сначала она ознакомилась с ситуацией в Бучи Киевской области, где были зафиксированы массовые военные преступления российских войск против мирных жителей, после чего у Бербок запланирована встреча с ее украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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