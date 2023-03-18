В Украине мобилизованных не отправляют на фронт без соответствующей военной подготовки — Маляр 18 марта, 19:43 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уверяет, что украинских мобилизованных не отправляют на фронт без соответствующей подготовки, а выдача повесток через приложение Дия пока «не прорабатывается». Соответствующие фейки и мифы — лишь элемент кремлевской пропаганды.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Еще один российский нарратив, что мобилизованные сразу без подготовки отправляются в Бахмут. На самом деле, мобилизованные, которые не проходили военную службу, направляются в учебные центры. В результате масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения. Кроме того, мобилизованные направляются на разные направления, а не только на Восток», — отметила Маляр.

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По ее словам, информация о выдаче повесток через Дию не соответствует действительности. Сейчас эта возможность не рассматривается.

«Вновь в повестку дня пророссийских телеграмм-каналов вернулись месседжи о мобилизации женщин. У нас не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков. И не направляют без их согласия на передний край», — подчеркнула заместитель министра обороны.

Она утверждает, что если военнообязанная женщина получает повестку — это для уточнения данных, потому что по закону они должны это делать каждые пять лет.

«Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии. Для того, чтобы оперативно разобраться и принять меры, следует назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер военной части, в которую направили и который ТЦК СП отправил. Номера горячей линии Министерства обороны: 0−800−500−410, 0−800−500−442 и 044−454−44−99», — добавила Маляр.