«Мы не россияне». ВСУ ведут оборонительную войну и захватывать территории РФ не будут — Маляр

23 сентября, 12:37
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В Минобороны подчеркнули, что ВСУ придерживаются всех норм международного права (Фото:ВСУ)

В Минобороны подчеркнули, что ВСУ придерживаются всех норм международного права (Фото:ВСУ)

В Министерстве обороны заявили, что украинская армия не намерена входить на территорию РФ, поскольку ведет «оборонительную войну».

Об этом в интервью ISLND TV сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.

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По ее словам, задача Сил обороны — это освобождение украинских территорий.

«Мы не агрессоры, не захватчики, мы ведем оборонительную войну, в рамках которой могут быть наступательные действия. Кстати, если мы говорим об освобождении части Харьковской области, украинская армия впервые осуществляла именно такое наступление, это уникально, потому что мы всегда готовились к обороне, не собирались ни на кого наступать. Сейчас наша доктрина заключается в том, что мы ведем оборонительную войну, поэтому мы не будем наступать на чужие территории, мы возвращаем свое», — пояснила Маляр, добавив, что Украина придерживается всех норм международного права.

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Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

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Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне всего этого 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию».

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По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

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После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

При этом кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Война России против Украины Анна Маляр

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