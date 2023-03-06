Россия проводит две информационные кампании против Украины — Маляр

6 марта, 21:19
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Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Страна-агрессор РФ проводит две информационные кампании против Украины, цель которых остановить поставки западного оружия для ВСУ и сорвать мобилизацию.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины с двумя целями:

  • дискредитировать Украину как получателя оружия;
  • сорвать мобилизацию и процесс заключения контрактов на службу.

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«У этого есть объяснение, потому что оружие и люди, которые его используют, — это то, чего враг больше всего боится. Если первая цель сосредоточена на западном потребителе, то вторая — на украинском», — отметила она.

Маляр призвала критически оценить любую информацию из неофициальных источников, проверять ее точность и задавать себе вопрос «какова цель распространения такой информации».

https://www.youtube.com/embed/zNEnxT7sUYQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Российская агрессия Мобилизация Поставки Страна-агрессор Анна Маляр

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