ВАКС закрыл производство в отношении депутата Слуги народа, которая не указала в декларации имущество стоимостью 4,4 млн грн 12 июня, 13:43 Анна Колесник (Фото:ЦПК / Telegram)

Высший антикоррупционный суд из-за истечения сроков давности закрыл уголовное производство в отношении депутата от Слуги народа Анны Колесник, которую ранее признали виновной в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram-канале.

В марте ВАКС признал депутатку виновной в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию, однако освободил ее от наказания в связи с истечением сроков давности.

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В декларацию не была внесена информация об аренде двух квартир в Киеве, пользовании автомобилем Cadillac и ¼ доли нежилого помещения в Харькове. Совокупная стоимость задекларированного Колесник имущества составляет 4,4 млн грн.

Во время рассмотрения дела Анна Колесник отметила, что она забыла задекларировать квартиры, которые она арендует в Киеве. Колесник также отметила, что не задекларировала Cadillac, потому что она не пользовалась им, а долю помещения — потому что считала, что отчуждала его.