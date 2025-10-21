Нардепка от Слуги народа Анна Колесник сложила мандат

Колесник сообщали о подозрении во внесении ложных сведений в декларацию (Фото: ЦПК / Telegram)

Народный депутат от партии Слуга народа Анна Колесник сложила полномочия. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Она написала заявление еще в мае, но фракция не отпускала 5 месяцев. Уже писал, что причина — не самые лояльные депутаты дальше по списку», — заявил нардеп.

Колесник была избрана в Верховную Раду IX созыва в 2019 году по списку партии Слуга народа под № 94 как беспартийная. Она входила в состав Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как отметил Железняк, общее количество депутатов в Раде и Слуге народа не изменится.

«Должен зайти кто-то из следующих по избирательному списку», — написал он.

В 2022 году Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Колесник о подозрении во внесении ложных сведений в декларацию. Речь шла о неуказанном имуществе на более 4,4 миллиона гривен в декларации за 2020 год: две квартиры в Киеве, долю в нежилом помещении в Харькове и автомобиль.

В марте 2023 года ВАКС признал депутата виновной, однако освободил ее от наказания в связи с истечением сроков давности.

В 2021 году СМИ зафиксировали, как во время заседания парламента Колесник в телефонной переписке написала, что «надо сваливать из этой страны». Впоследствии она заявила, что речь шла о планах на майские праздники.