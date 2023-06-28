Зеленский предложил сделать английский языком международного общения в Украине: законопроект 28 июня, 15:44 Президент Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 июня, подал в Верховную Раду законопроект о статусе английского как одного из языков международного общения в Украине.

Законопроект № 9432 опубликован на сайте парламента, президент определил его как неотложный.



В пояснительной записке сказано, что английский де-юре является официальным языком в 58 из 196 стран мира, а де-факто — в ряде других стран и территорий (Бангладеш, Кипр, Израиль, Иордания, Малайзия, Мальдивы, Шри-Ланка, ОАЭ), это один из шести языков ООН, официальный язык ЕС, Совета Европы, Еврокомиссии, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО, его изучают более 1,5 млрд человек в мире. На английском проводят международные конференции и соревнования, его используют для общения в международном научном сообществе, это язык мирового бизнес-сообщества, больше всего документации в IT-сфере и сфере технологических исследований публикуют именно на английском.

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«Евроинтеграционные стремления Украины определяют, в частности, и признание европейских стандартов в сфере языковой политики… Сейчас Украина имеет статус кандидата в члены ЕС, но все еще отделена от ЕС языковым барьером», — гласит пояснительная записка.

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В документе также сказано, что трансформация статуса английского в Украине будет стратегическим шагом к членству в ЕС. Цель законопроекта — повышение конкурентоспособности Украины, ее инвестиционной и туристической привлекательности, более широкое применение английского в публичных сферах и создание условий для его изучения украинцами.

Законопроект предлагает определить должности, где кандидаты должны владеть английским, а также особенности использования английского чиновниками на всех уровнях, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и так далее.

В тексте законопроекта сказано, что английским должны владеть кандидаты на должности:

1. госслужбы категории А;

2. госслужбы категорий Б и В, список которых устанавливает Кабмин;

3. глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

4. военнослужащих офицерского состава, которые проходят службу по контракту, список которых устанавливает Кабинет министров;

5. полицейских среднего и высшего состава Нацполиции, начальников других правоохранительных органов, начальников службы гражданской защиты, перечень которых устанавливает Кабинет министров;

6. прокуроров;

7. в налоговых и таможенных органах, список которых устанавливает Кабинет министров;

8. руководителей субъектов госсектора экономики, список которых устанавливает Кабинет министров.

В документе сказано, что знание английского также могут требовать от кандидатов на должности в органах местного самоуправления (кроме выборных), если в их основные обязанности входит международное сотрудничество.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее говорил, что правительств готовит законопроект о статусе английского и нарабатывает решения, как упростить его изучение для всех желающих.