Станет обязательным в некоторых сферах. В Украине готовят законопроект об особом статусе английского — Минкульт

12 августа, 16:58
Ростислав Карандеев (Фото:Министерство культуры и информационной политики)

Ростислав Карандеев (Фото:Министерство культуры и информационной политики)

Английский язык в Украине может получить статус языка международного общения. Такой законопроект готовит Министерство культуры и информационной политики, рассказал первый замглавы ведомства Ростислав Карандеев в пятницу, 12 августа.

Как сообщает пресс-служба Минкульта, на фоне курса Украины к членству в ЕС более широкая сфера применения английского поможет активной интеграции украинцев в европейское сообщество.

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«Каждый украинец, который будет изучать английский язык, будет гораздо больше осведомлен о европейской жизни. Это также поможет в формировании субъектности Украины в мировых глобализационных процессах. Кроме того, после нашей победы это будет влиять на рост инвестиционной и туристической привлекательности Украины», — заявил Карандеев.

По словам представителя ведомства, сейчас по инициативе Минкульта создают рабочую группу для подготовки законодательства о статусе английского как языка международного общения. По итогам наработок группы разработают законопроект о функционировании английского языка, проведут общественное обсуждение и внесут на рассмотрение Кабинета министров. Карандеев также рассказал, что предусматривает законопроект:

  • особый статус английского как языка международного общения;
  • расширение сферы применения английского в Украине;
  • английский язык будет обязательным в отдельных сферах, предусматривающих международные коммуникации.
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Первый замминистра культуры добавил, что Украина сейчас занимает 40-е место среди 112 стран мира по уровню владения граждан английским языком, и новый статус английского должен будет решить эту проблему.

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В июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что английский язык может получить статус языка делового общения в Украине и что Кабмин сейчас прорабатывает такую законодательную инициативу.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Законопроект Иностранные языки Кабинет министров Украины Украина-ЕС Минкульт Английский язык Госслужащие Министерство культуры и информационной политики Министерство культуры и информационной политики Украины

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