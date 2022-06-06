Английский может стать языком делового общения в Украине — Шмыгаль

6 июня, 20:17
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что английский язык может получить статус языка делового общения в Украине.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал, что этот вопрос обсуждался на правительственном совещании в понедельник, 6 июня.

«В настоящее время Кабинет министров прорабатывает соответствующую законодательную инициативу. Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире, так что предоставление ему такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины», — объяснил он.

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По словам главы правительства, профильным министерствам поручили обработать предложения и оформить соответствующие документы.

В марте 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что, по его мнению, английский язык должен стать вторым в Украине.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Кабинет министров Украины Украина-ЕС Английский язык Денис Шмыгаль

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