Меркель ответила на обвинения Зеленского: Решение не принимать Украину в НАТО было правильным

4 апреля, 13:18
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На саммите в Бухаресте в 2008 году Ангела Меркель выступила против вступления Украины в НАТО (Фото:John MacDougall/Pool via REUTERS)

На саммите в Бухаресте в 2008 году Ангела Меркель выступила против вступления Украины в НАТО (Фото:John MacDougall/Pool via REUTERS)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает «правильным» решение не принимать Украину в НАТО, несмотря на то, что следствием этого оказалось вторжение ВС РФ, жертвами которого стали тысячи мирных жителей.

Об этом она заявила через своего пресс-секретаря, комментируя обвинения в свой адрес со стороны Владимира Зеленского.

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По словам украинского президента, именно из-за позиции Германии и некоторых других стран стали возможными многочисленные военные преступления кремлевского режима, в частности, трагедия в Буче.

«Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози (президент Франции 2007−2012 — ред.) посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок», — призвал он.

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В свою очередь экс-глава немецкого правительства ответила, что не жалеет о своем решении выступить против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

«Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году», — цитирует ее пресс-секретаря n-tv.de.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   НАТО Германия Российская агрессия Ангела Меркель Владимир Зеленский Война России против Украины

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