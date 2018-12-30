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Андрухович: Становлению Украины мешает чемпион мира в подобных делах

Сегодня, 21:28
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Юрий Андрухович убежден, что многие конфликты украинского общества продуцируются извне

Фото Александр Медведев / НВ

Разобщенность украинцев относительно многих вопросов во многом спровоцирована действиями России и ее пропаганды, заявил в интервью журналу Новое Время известный писатель Юрий Андрухович.

Подводя итог процессам последних лет в украинском обществе, он констатировал, что "гораздо проще говорить о вещах, которые нас все еще разъединяют".

"Нас и дальше разъединяют довольно существенные на этом этапе истории моменты. Например, отношение к Майдану и выводы относительно него. Или отношение к России", - привел примеры Андрухович.

По его словам, сложно не замечать, что значительная часть украинцев "не хочет принять тот очевидный факт, что существует российская военная агрессия против их же страны". "Они продолжают этого агрессора уважать и даже любить, и чем ближе к линии фронта с ним, тем больше процент этих поклонников", - отметил писатель.

При этом он убежден, что менее заметное единение украинцев так же происходит – "все время, объективно и неизбежно".

"И вряд ли для этого нам нужно выдумывать какие‑то особенные идеи. Беда ведь не в том, что мы априори между собой разругались, это неправда. Беда в том, что наши конфликты продуцируются извне", - считает Андрухович. Он напомнил, что над этим постоянно работает российская пропаганда и российское информационное пространство в целом.

"Нам в нашем гражданском становлении существенно, целенаправленно и массово мешают. И не кто‑либо, а чемпион мира в подобных делах, ему очень нелегко противостоять. Поэтому и противостояние это идет для нас с переменным, мягко говоря, успехом", - резюмировал литератор.

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №48 от 27 декабря 2018 года.

Теги:   Журнал Новое Время Общественное мнение Юрий Андрухович Украинцы Украина-Россия

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