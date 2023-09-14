Госэксперта Минобразования Василенко уволили за антиукраинские высказывания
Андрей Василенко (Фото:Andrii Vasylenko/Facebook)
Государственного эксперта министерства образования и науки Украины Андрея Василенко уволили с занимаемой должности за антиукраинские высказывания.
Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.
Он подчеркнул, что приказ об увольнении Василенко уже подписан. С пятницы, 15 сентября, он не будет занимать «никакую должность» в министерстве, уточнил Лисовой.
«Такое решение принято по результатам дисциплинарного производства, которое мы возбудили в министерстве накануне», — добавил министр.
Он также подчеркнул, что государственная служба — это большая ответственность. По его убеждению, ни один человек, подвергающий сомнению независимость своей страны, не имеет права занимать государственные должности.
29 августа сотрудник Министерства образования и науки Андрей Василенко поставил под сомнение желание украинцев выйти из Советского Союза в начале 1990-х.
Украинцы оставляли возмутительные комментарии под постом с антиукраинскими высказываниями эксперта МОН.
Тогда ведомство начало в отношении него дисциплинарное производство.