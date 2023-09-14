Госэксперта Минобразования Василенко уволили за антиукраинские высказывания 14 сентября, 19:25 Андрей Василенко (Фото:Andrii Vasylenko/Facebook)

Государственного эксперта министерства образования и науки Украины Андрея Василенко уволили с занимаемой должности за антиукраинские высказывания.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Он подчеркнул, что приказ об увольнении Василенко уже подписан. С пятницы, 15 сентября, он не будет занимать «никакую должность» в министерстве, уточнил Лисовой.

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«Такое решение принято по результатам дисциплинарного производства, которое мы возбудили в министерстве накануне», — добавил министр.

Он также подчеркнул, что государственная служба — это большая ответственность. По его убеждению, ни один человек, подвергающий сомнению независимость своей страны, не имеет права занимать государственные должности.

29 августа сотрудник Министерства образования и науки Андрей Василенко поставил под сомнение желание украинцев выйти из Советского Союза в начале 1990-х.

Украинцы оставляли возмутительные комментарии под постом с антиукраинскими высказываниями эксперта МОН.

Тогда ведомство начало в отношении него дисциплинарное производство.