Андрей Садовый — о возможном премьерстве: Возглавляя список, ты обязан быть готов к такому вызову
Глава партии Самопомич Андрей Садовый заявил в эфире Радио НВ, что готов занять пост премьер-министра Украины.
«Возглавляя список, ты обязан быть готов к такому вызову (должности премьер-министра — ред.). Если мы будем иметь приличный результат и так сложится конструкция, то, конечно, готовность есть, но каждый день нужно над собой работать, нужно учиться, жизнь меняется», — отметил Садовый.
Напомним, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля. Объединение Самопомощь, согласно социологическим опросам, набирает 2%.