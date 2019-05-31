Андрей Садовый — о возможном премьерстве: Возглавляя список, ты обязан быть готов к такому вызову 31 мая, 22:20 Цей матеріал також доступний українською НВ Андрей Садовый НВ

Глава партии Самопомич Андрей Садовый заявил в эфире Радио НВ, что готов занять пост премьер-министра Украины.

«Возглавляя список, ты обязан быть готов к такому вызову (должности премьер-министра — ред.). Если мы будем иметь приличный результат и так сложится конструкция, то, конечно, готовность есть, но каждый день нужно над собой работать, нужно учиться, жизнь меняется», — отметил Садовый.

Напомним, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля. Объединение Самопомощь, согласно социологическим опросам, набирает 2%.