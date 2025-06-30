Суд взял под стражу экс-заместителя мэра Харькова по делу о хищении средств на строительстве фортификаций

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для бывшего заместителя городского головы Андрея Руденко, которого подозревают в организации схемы хищения 5,4 млн грн, выделенных на фортификации.

Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил Укринформ из зала суда.

По версии следствия, Руденко имеет полный контроль над компанией ООО Тех-Инком, которая заключала договоры на строительство с Департаментом Харьковской военно-гражданской администрации.

По словам прокурора Артема Глиевого, к схеме были привлечены фирмы-прокладки — ООО Буд-Техпром, ФЛП Драч и ФЛП Сарычев. Они закупали стройматериалы по более низким ценам, а затем перепродавали Тех-Инкому с большой наценкой, что и позволяло злоупотреблять бюджетными средствами.

Сам Руденко свою вину отрицает и называет обвинения безосновательными. В суде он заявил, что сейчас официально не работает, занимается волонтерством и помогает военным. Бывший чиновник также пожаловался, что за время следствия его ни разу не допрашивали — эту информацию подтвердил и следователь.

Прокуратура утверждает, что в телефонах фигурантов дела нашли чат, где Руденко координировал действия других. Также следователи нашли переписку о возможном уничтожении документов, удалении видеозаписей и подготовке к выезду за границу другого фигуранта дела.

В связи с этим прокурор настаивал на содержании под стражей без права залога, аргументируя риском влияния на свидетелей, уничтожение доказательств и возможный побег.

Адвокаты Руденко подали жалобу и просили альтернативу — залог в пределах 200 прожиточных минимумов. Они отмечали, что Руденко не скрывался, имеет стабильные социальные связи, неоднократно избирался депутатом и не пытался избежать следствия.

Защита также отметила, что построенные фортификационные сооружения были приняты ОВА и проверены специалистами Института им. Прокурор в ответ заявил, что эксперты не исследовали всю цепь закупок.

Суд постановил держать Руденко под стражей до 26 августа без права внесения залога. После заседания подозреваемый заявил, что будет обжаловать это решение.

28 июня генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что бывшего заместителя мэра Харькова и еще четырех человек подозревают в присвоении более 5 миллионов гривен, предназначенных на строительство фортификаций.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, подозрения объявили пяти лицам — бывшему должностному лицу городского совета, двум руководителям коммерческих структур и двум физическим лицам-предпринимателям.

По предварительным оценкам прокуратуры, действия подозреваемых нанесли государству ущерб на сумму 5,4 миллиона гривен. Следователи изучают другие возможные эпизоды деятельности этой группы.